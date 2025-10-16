Manovra 2026 la nuova età per le pensioni le grane sulla tredicesima e il taglio Irpef | cosa c’è nel Documento di bilancio
Nella busta paga di dicembre non ci sarà nessun regalo di Natale. Nel Documento programmatico di bilancio, che il governo italiano ha inviato a Bruxelles in vista dell’approvazione della Manovra per il 2026, è saltata la proposta di detestare la tredicesima e di prevedere un «bonus di fine anno». L’esecutivo ha ribadito anche il progressivo aumento dell’età pensionabile e ha confermato il taglio Irpef per i redditi fino a 50mila euro, escludendo dunque i benefici per i redditi più alti. Novità anche sul campo dei bonus e delle «misure a carico del settore finanziario e assicurativo», da cui il ministero dell’Economia e delle Finanze prevede di ricevere 11 miliardi nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Open.online
