Manovra 2026 FI | Non voteremo mai tassa sugli extraprofitti

“ Forza Italia non voterà, né in Consiglio dei ministri né in Parlamento, alcuna tassa sugli extraprofitti ” delle banche. Lo si legge in una nota di Forza Italia pubblicata sui profili social del partito, in vista del Consiglio dei ministri di venerdì 17 ottobre con al centro la manovra. “Giusto prevedere un accordo tra il Governo e le banche per contribuire a finanziare il sistema sanitario, le imprese, gli aumenti dei salari e il taglio dell’Irpef. Siamo contro ogni imposizione autoritaria che spaventi i mercati, gli investitori italiani e stranieri, creando un grave danno economico all’Italia”, aggiungono gli azzurri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, FI: “Non voteremo mai tassa sugli extraprofitti”

Scopri altri approfondimenti

Niente da fare per il bonus tredicesima e per il taglio delle tasse sulla tredicesima mensilità Tutto sfumato, la misura è stata esclusa dalla manovra 2026: https://fanpa.ge/zO3v1 - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, FI: “Non voteremo mai tassa sugli extraprofitti” - "Forza Italia non voterà, né in Consiglio dei ministri né in Parlamento, alcuna tassa sugli extraprofitti" delle banche. lapresse.it scrive

Manovra 2026, stima del Pil italiano nel Dpfp: +0,5% nel 2025 e +0,7% nel 2026 - Un andamento economico in contrazione per il 2025 ed un lieve miglioramento per quanto concerne il prossimo. Come scrive tg24.sky.it

Manovra 2026, al via il percorso verso l’approvazione: quali sono le prossime tappe e date in calendario - Il dibattito sulla legge di bilancio 2026 di fatto si è aperto già in estate, con diverse anticipazioni e promesse sulle misure che riguardano pensioni, stipendi, tasse e bonus. Come scrive fanpage.it