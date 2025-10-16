Manovra 2026 da taglio Irpef a pensioni | cosa prevede il Dpb
Interventi per circa 18 miliardi medi annui, taglio della seconda aliquota Irpef e sgravi fiscali su rinnovi contrattuali e premi di risultato. Sono alcuni dei numeri e delle misure previste dalla manovra 2026, attesa domani in Consiglio dei ministri, secondo il Documento programmatico di Bilancio (Dpb) che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Commissione europea. “La manovra tiene conto del quadro programmatico derivante dalla richiesta di rimodulazione del PNRR trasmessa alle Autorità europee dopo l’approvazione della risoluzione presentata alle comunicazioni rese dal Ministro Foti alle Camere nelle giornate del 30 settembre e del 1°ottobre”, si legge del Dpb. 🔗 Leggi su Lapresse.it
