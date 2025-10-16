Manovra 2026 Bombardieri | Chiesto a governo intervenire su salari è priorità
“Noi” sulla manovra 2026 “abbiamo presentato delle proposte al Governo: continuiamo a pensare che il punto di partenza per noi sono i salari, la perdita di potere d’acquisto di chi oggi vive con grande difficoltà. Ed è un dato certificato non solo dalla vita comune di tutti noi, ma dall’Istat che dice che abbiamo perso, nonostante il rinnovo dei contratti, il 9% di potere d’acquisto. Abbiamo chiesto al Governo di intervenire sui salari, per noi questa è la prima priorità, dalle notizie dei giornali sembra che ci sia un intervento, verificheremo però quando la manovra sarà presentata e quali saranno i dati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
