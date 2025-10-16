Dopo i numeri, venerdì il testo. I numeri sono quelli del Dpb da inviare a Bruxelles. La manovra 2026 è invece attesa il 17 ottobre sul tavolo del governo: il ministro Giancarlo Giorgetti ha anche corretto la sua agenda, prevedendo di rientrare con qualche ora di anticipo dagli Stati Uniti, dove partecipa al meeting di Banca Mondiale e Fmi, ma resta il nodo delle coperture. Sono andati avanti ancora tutto il giorno i contatti con banche e assicurazioni, dal cui “contributo” derivano parte delle risorse attese dal governo. E’ per questo che si fa strada l’ipotesi di un ulteriore slittamento del Cdm per la manovra, inizialmente ipotizzato per inizio di questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra 2026, attesa venerdì in Cdm ma si tratta ancora. Tajani: “No tasse su extraprofitti delle banche”