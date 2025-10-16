Manovra 2025 intesa nella maggioranza sul contributo delle banche | ipotizzata una cifra di 4 miliardi

E’ servito un vertice serale dei leader di maggioranza per sbloccare l’impasse nel centrodestra sul contributo delle banche per finanziare parte della prossima legge di bilancio, attesa domani mattina in Cdm. Sarebbe stata trovata una intesa all’interno del centrodestra che verrà illustrata domani dopo la riunione. La cifra ipotizzata dovrebbe essere quella superiore ai 4 miliardi. Stamattina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

