Manolo Blahnik ha aperto a Milano la scarpa più economica costa oltre 500 euro
A Milano ha aperto il primo negozio di scarpe monomarca griffato Manolo Blahnik. Il negozio si trova nel cuore del quadrilatero della moda, al civico 5 di via Pietro Verri. Il brand ha annunciato che diventerà il suo negozio ammiraglio in Europa, secondo al mondo solo a quello di New York. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
