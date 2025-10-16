Manildo | Stefani promette ciò che la Lega ha bocciato per 15 anni

«Alberto Stefani dice oggi le stesse cose che noi diciamo da sempre: più attenzione alla sanità, ai giovani, all’ambiente, alle famiglie. Ma sono proprio i temi che la Lega, in tutti questi anni, ha ignorato o bocciato». Il candidato governatore del centrosinistra, Giovanni Manildo, commenta così. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

