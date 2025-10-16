Maniglie elettroniche portiere | l' incidente mortale in Cina

In Cina un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente con una Xiaomi SU7 Ultra. Dopo l'impatto e il rogo, il conducente non è riuscito ad aprire le portiere dotate di maniglie retrattili ad azionamento elettronico. La persona è morta in seguito all'incidente. Come funzionano questi meccanismi, le funzioni di sblocco d'emergenza e, in Europa, le richieste di Euro Ncap ai costruttori per assegnare le 5 stelle di valutazione da gennaio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maniglie elettroniche portiere: l'incidente mortale in Cina

