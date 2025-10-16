Manifestazione Roma oggi possibili rallentamenti nel pomeriggio

Funweek.it | 16 ott 2025

Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione civile. È in programma oggi, giovedì 16 ottobre 2025, una manifestazione organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del quartiere Esquilino. Secondo quanto comunicato dalle autorità, sono attese circa 500 persone, tra iscritti, delegati sindacali e cittadini che prenderanno parte all’iniziativa. Viabilità e orari La manifestazione avrà luogo nel pomeriggio e potrebbe comportare rallentamenti alla circolazione a partire dalle ore 17:00, in particolare nelle aree limitrofe a piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, via Carlo Alberto e viale Manzoni. 🔗 Leggi su Funweek.it

