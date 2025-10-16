manifestazione dei bambini la lega rincara la dose

La manifestazione dei bambini per la pace organizzata da alcune scuole cesenati all’indomani della Marcia per la Pace Perugia-Assisi continua a suscitare reazioni. Dopo la reazione di alcune mamme alle critiche di ’strumentalizzazione politica’, la Lega ribadisce la sua posizione: "Tanto rumore per una valutazione politica della Lega molto chiara e certamente non irrispettosa. Segno evidente che le nostre opinioni contengono molto di vero". Nella sua ricostruzione, la Lega evidenzia che le centinaia di bambini giunti in piazza del POpolo sono stati accolti da due assessori, Maria Elena Baredi e Giorgia Macrelli, "di cui sono state riportate dalla stampa alcune dichiarazioni, a nostro avviso, politicamente inopportune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

