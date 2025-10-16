Mani più giovani? Il segreto è scegliere bene il colore dello smalto
Le mani, così come il collo, sono le prime a rivelare l’età. Non è quindi un mistero che abbiano bisogno di una routine specifica per mantenerle lisce, morbide e prive di macchie scure. Ma non è solo la skincare routine che può aiutarci a far sembrare le mani più giovani. Sappiamo benissimo che individuare la giusta palette per il make up, oltre al modo in cui ci si trucca, ha il potere di far apparire il viso più giovane, fresco e radioso. Allo stesso modo succede per il colore dello smalto. La tonalità sbagliata può rendere le mani spente ed evidenziare le imperfezioni che invece vorremmo nascondere. 🔗 Leggi su Amica.it
