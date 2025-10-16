Manerbio | Puro Cioccolato Festival

Dopo il successo della prima edizione, torna nel 2025 il Puro Cioccolato Festival, l’appuntamento dedicato all’eccellenza del cioccolato artigianale italiano e internazionale. La prima tappa del tour nazionale si terrà a Manerbio, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, nella centralissima Piazza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Manerbio: Puro Cioccolato Festival - Manerbio apre dunque il calendario 2025 di un festival che punta a consolidarsi come punto di riferimento nel panorama dolciario italiano. Da bresciatoday.it

A Manerbio il “Puro cioccolato festival”: tre giorni di dolcezza in Piazza Battisti - Saranno presenti maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti da diverse regioni italiane, con proposte di momenti di intrattenimento e attività per i più piccoli. Lo riporta quibrescia.it

Il grande festival del cioccolato italiano e internazionale riparte venerdì da Manerbio - Venti stand animeranno la piazza con artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali. Secondo quibrescia.it