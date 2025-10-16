Brescia, 16 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, gli agenti della "Squadra Volante" della Questura di Brescia e gli agenti del commissariato Carmine sono intervenuti in aiuto di una persona con intenti suicid i. Nello specifico, l'intervento prendeva le mosse da una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Questura di Brescia attraverso il 112, da parte di un assistente sociale del Comune la quale riferiva di aver ricevuto sul proprio cellulare alcuni messaggi con i quali uno dei suoi assistiti aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita. La geolocalizzazione . Gli agenti della centrale operativa, senza perdere tempo, riuscivano in pochi attimi a rintracciare la posizione dello smartphone dell'uomo, riuscendo così a localizzarlo in una zona specifica della città; quindi, grazie alle immagini riprese dei sistemi di videosorveglianza cittadina, erano in grado di riconoscerlo mentre era intento a camminare sui binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manda un sms all’assistente sociale: “Voglio farla finita”. Parte la chiamata al 112, lo trovano che cammina sui binari