Manda qualcuno qua stiamo morendo tutti la drammatica telefonata in centrale di un carabiniere dopo l' esplosione a Castel d' Azzano L' audio originale

Feedpress.me | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatica la telefonata registrata dal centralino di un carabiniere di 31 anni che si trovava in servizio davanti alla casa di castel d'Azzano dove all'alba di martedì scorso è avvenuta l'esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri in servizio e una ventina di feriti. embedpost id="2114006" Al collega l'uomo ha rivolto una disperata la richiesta di aiuto con le ultime forze rimaste.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

