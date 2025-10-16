Manda qualcuno qua stiamo morendo tutti la drammatica telefonata in centrale di un carabiniere dopo l' esplosione a Castel d' Azzano L' audio originale
Drammatica la telefonata registrata dal centralino di un carabiniere di 31 anni che si trovava in servizio davanti alla casa di castel d'Azzano dove all'alba di martedì scorso è avvenuta l'esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri in servizio e una ventina di feriti. embedpost id="2114006" Al collega l'uomo ha rivolto una disperata la richiesta di aiuto con le ultime forze rimaste.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'idea che ogni settimana stiamo a discutere sui sondaggi mi manda ai matti. Un mondo che non esiste... un mondo in cui tutti sono per URSULA, in cui tutti sono con la FLOTILLA, e in cui RICCI è in vantaggio nelle Marche. - X Vai su X
Nuova sede a Portogruaro! Stiamo cercando un venditore con grinta, pronto a crescere con noi!! ? Manda la candidatura su [email protected] #auto #concessionario #nicescar #portogruaro #vendita - facebook.com Vai su Facebook
"Manda qualcuno stiamo morendo tutti qua", la drammatica telefonata in centrale di un carabiniere dopo l'esplosione a Castel d'Azzano - Drammatica la telefonata registrata dal centralino, di un carabiniere di 31 anni che si trovava in servizio davanti alla casa di castel d'Azzano dove è ... Secondo gazzettadelsud.it