Drammatica la telefonata registrata dal centralino di un carabiniere di 31 anni che si trovava in servizio davanti alla casa di castel d'Azzano dove all'alba di martedì scorso è avvenuta l'esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri in servizio e una ventina di feriti. embedpost id="2114006" Al collega l'uomo ha rivolto una disperata la richiesta di aiuto con le ultime forze rimaste.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Manda qualcuno, qua stiamo morendo tutti", la drammatica telefonata in centrale di un carabiniere dopo l'esplosione a Castel d'Azzano. L'audio originale