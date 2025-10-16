Il Manchester City ospita l’Everton alla vigilia della trasferta di Villarreal in Champions League nella quale parte favorito ma ovviamente non sarà una passeggiata. Dopo la sosta e prima delle coppe, le squadre con tanti nazionali possono incontrare problemi ma i bookmaker non concedono molte chance ai Toffees nonostante il buon inizio di stagione e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Everton (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Everton ostico, un giallo a O’Brien paga bene