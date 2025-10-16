Man United in allerta per il trasferimento di Jobe Bellingham
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Jobe Bellingham in fila con i suoi compagni di squadra del Borussia Dortmund (Foto di Maja HitijGetty Images) Secondo quanto riferito, il Manchester United è in allerta rossa per il potenziale trasferimento del centrocampista del Borussia Dortmund Jobe Bellingham mentre considera una mossa in prestito questo gennaio. Il ventenne molto apprezzato ha impressionato l’ex club del Sunderland, aiutandolo a vincere la promozione dal campionato alla Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
