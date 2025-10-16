Maltrattamenti a scuola la Procura chiede il processo per la professoressa di sostegno

La Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto il rinvio a giudizio per un’insegnante di sostegno di 45 anni, residente a Spoleto, accusata di maltrattamenti aggravati ai danni di una sua studentessa dodicenne affetta da autismo infantile.I fatti contestati alla docente, in servizio in una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Maltrattamenti a scuola, la Procura chiede il processo per la professoressa di sostegno https://ift.tt/HbgzDE2 https://ift.tt/6MgS4zK - X Vai su X

- La Procura chiude le indagini e conferma le accuse - A carico delle tre insegnanti della scuola dell'infanzia Pietro Selmi di Polesella. "Nelle intercettazioni la prova dei maltrattamenti". Ora toccherà alle difese. #polesella #minori #mal - facebook.com Vai su Facebook

Bambini maltrattati all'asilo, indagini chiuse: «Colpiti con i cuscini, insultati e lasciati soli. Le maestre volevano umiliarli» - La Procura di Rovigo ha chiuso le indagini sul caso della scuola dell'infanzia di Polesella. Riporta ilgazzettino.it

Cassino, maltrattamenti a scuola: chieste due condanne. Il pm: «Sistematica prevaricazione psicologica e fisica dei bambini» - A processo, con l'accusa di maltrattamenti continuati nei confronti di bambini affidati alle loro cure ... Si legge su ilmessaggero.it

Picchia la compagna e molesta la figlia minorenne di lei, la Procura chiede 5 anni e 4 mesi per un 39enne - Un 39enne è a processo, con rito abbreviato, a Brescia per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale aggravata. Come scrive fanpage.it