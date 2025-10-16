Maltempo Italia bomba d’acqua | in poche ore cade la pioggia di un mese Frane e strade chiuse
È stata una notte di paura e di pioggia incessante quella tra il 15 e il 16 ottobre, quando un violento temporale ha colpito improvvisamente il territorio, trasformando in poche ore la calma di una serata autunnale in un incubo di acqua, fango e distruzione. I rovesci si sono abbattuti con un’intensità eccezionale, accompagnati da lampi e tuoni che hanno squarciato il silenzio notturno e fatto saltare più volte la corrente elettrica in diverse zone. Le precipitazioni, di straordinaria violenza, sono state così concentrate da provocare un’alluvione lampo: una vera e propria bomba d’acqua che ha messo in ginocchio intere aree in poche ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
L’Italia è ancora divisa tra sole maltempo, con una nuova allerta meteo per la giornata di giovedì 16 ottobre a causa del rischio di temporali e nubifragi. Ecco le previsioni meteo #meteo #previsioni - facebook.com Vai su Facebook
Torna il maltempo su parte d'Italia, forti piogge a Sud e Isole. http://iLMeteo.it, nel weekend nuova perturbazione, meglio al Centro Nord #ANSA - X Vai su X
Meteo, allerta maltempo in tutta Italia: frana all'isola d'Elba, allagamenti nella Bergamasca e bomba d'acqua in Veneto e a Roma - Interventi già da questa mattina all'alba nel Comasco e nel Lecchese. Segnala leggo.it
Forte maltempo in Italia, bomba d'acqua a Sorrento e a Ischia: «Strade come fiumi, scuole evacuate». Danni anche a Capri - L'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, mediante anche il supporto delle ditte appaltatrici, ha consentito di riattivare, gia' da ieri sera, le seguenti linee: linea Monza - Si legge su leggo.it
Bomba d’acqua a Rimini, video nubifragio Emilia Romagna/ Maltempo in Riviera: grandine e sottopassi allagati - Caos maltempo in Emilia Romagna, bomba d'acqua a Rimini e nubifragi in Riviera: niente feriti ma spiagge, strade e strade travolte. Segnala ilsussidiario.net