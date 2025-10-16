Maltempo Italia bomba d’acqua | in poche ore cade la pioggia di un mese Frane e strade chiuse

È stata una notte di paura e di pioggia incessante quella tra il 15 e il 16 ottobre, quando un violento temporale ha colpito improvvisamente il territorio, trasformando in poche ore la calma di una serata autunnale in un incubo di acqua, fango e distruzione. I rovesci si sono abbattuti con un’intensità eccezionale, accompagnati da lampi e tuoni che hanno squarciato il silenzio notturno e fatto saltare più volte la corrente elettrica in diverse zone. Le precipitazioni, di straordinaria violenza, sono state così concentrate da provocare un’alluvione lampo: una vera e propria bomba d’acqua che ha messo in ginocchio intere aree in poche ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it