Maltempo in Calabria e Puglia | scuole chiuse il 16 ottobre in numerosi comuni per allerta meteo

Orizzontescuola.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prolungata ondata di maltempo mette in allerta il Sud Italia, coinvolgendo Calabria e Puglia con la chiusura preventiva di numerose scuole per la giornata del 16 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

maltempo calabria puglia scuoleMaltempo, allerta arancione in Puglia e Calabria per rischio idrogeologico - Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Riporta rainews.it

maltempo calabria puglia scuoleScuole chiuse oggi, l'elenco dei Comuni: da Reggio Calabria a Crotone, da Vibo Valentia a Brindisi. L'allerta meteo arancione - Per questo motivo i sindaci di diversi comuni stanno diramando ordinanze per tenere le scuole chiuse domani, 16 ottobre 2025. Segnala ilmessaggero.it

maltempo calabria puglia scuoleMaltempo, giornata da “allerta arancione” in Calabria - LAMEZIA TERME Giornata da “allerta arancione” in Calabria per via di una forte ondata di maltempo prevista sulla nostra regione. corrieredellacalabria.it scrive

