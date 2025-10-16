Maltempo il quartiere di San Michele resta al buio

Gran parte del quartiere di San Michele, a Sciacca, è al buio. Da piazza Noceto a via Scaglione, nelle ultime ore, dopo l’ondata di pioggia, l’illuminazione pubblica è andata in tilt.Il Comune è già stato informato e l’assessore alla Pubblica illuminazione, Salvino Patti, fa sapere che i lavori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tgr Rai Lombardia. . Maltempo, a Milano i Vigili del Fuoco evacuano gli alunni bloccati con un mezzo anfibio. Gli allievi di una scuola del quartiere Niguarda erano rimasti intrappolati dalle acque del Seveso esondato - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, temporali in arrivo: è allerta arancione sulla Puglia centro-meridionale. Scuole chiuse in diversi comuni del Brindisino - Allerta gialla invece sul resto della regione e in Basilicata. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

In 35mila a San Michele: "Orgogliosi di questa fiera, più forte del maltempo" - Nonostante il maltempo, che ha guastato la prima giornata, alla fine sono stati quasi 35mila le presenze alla Fiera di San Michele, che ha festeggiato sabato e domenica la sua ... Come scrive ilrestodelcarlino.it