Maltempo | cede un tratto di strada e si apre una voragine accanto ad un pozzetto

Una voragine s'è aperta, durante la notte, in via Attilio Vella a Fontanelle. Il maltempo delle ultime ore ha compromesso la stabilità del tratto stradale che è, all'improvviso, sprofondato. Nessuno per fortuna s'è fatto male, né sono state trascinati mezzi all'interno del dissesto. Ad accorrere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

