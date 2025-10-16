Maltempo caditoie intasate e disagi Del Rosso | Bisogna riprendere il programma di pulizia

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le ultime piogge che hanno nuovamente provocato allagamenti in città, Maurizio Del Rosso, ex consigliere comunale e oggi coordinatore cittadino della Lega, torna a sollevare con forza il problema delle caditoie intasate, un fenomeno che ogni anno provoca danni alla viabilità, rallentamenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

