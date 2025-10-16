Maltempo allerta ridimensionata in Calabria | gialla fino a mezzanotte Domani nessun allarme

Dopo l'allerta arancione che ha caratterizzato la Calabria ieri (comportando la chiusura delle scuole in quasi tutto) e nella prima parte della giornata di oggi, la Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di criticità idrogeologica-idraulica e per temporali valido, sempre per oggi, giovedì 16 ottobre, da mezzogiorno fino alle 24, e domani, venerdì 17 (00:00–24:00). Oggi, livello GIALLO. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo, allerta “ridimensionata” in Calabria: gialla fino a mezzanotte. Domani nessun allarme

