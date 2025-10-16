Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo gialla su cinque regioni per rischio temporali e rischio idraulico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maltempo allerta meteo arancioneMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo ... Segnala fanpage.it

maltempo allerta meteo arancioneMeteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Da meteo.it

maltempo allerta meteo arancioneMeteo, prosegue ottobrata al Nord. Maltempo al sud: allerta arancione in Calabria e Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, prosegue ottobrata al Nord. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allerta Meteo Arancione