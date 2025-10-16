Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre | le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo gialla su cinque regioni per rischio temporali e rischio idraulico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo ... Segnala fanpage.it

Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Da meteo.it

Meteo, prosegue ottobrata al Nord. Maltempo al sud: allerta arancione in Calabria e Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, prosegue ottobrata al Nord. Secondo tg24.sky.it