Maltempo al Sud con altri violenti temporali prosegue l’Ottobrata al nord

(Adnkronos) – Allerta maltempo su tutto il sud e parte del centro: alcuni sistemi convettivi a mesoscala (in inglese Mesoscale Convective System o "MCS") continueranno a colpire soprattutto le Isole Maggiori, la Calabria ionica e la Campania. Si tratta di enormi sistemi temporaleschi, favoriti anche dall’acqua ancora calda del mare d’inizio Autunno. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

#Meteo: 36 ore di maltempo al #Sud con violenti temporali, ancora #Ottobrata al #Nord, parla il meteorologo #Tedici - X Vai su X

Maltempo, domani allerta gialla in 5 regioni: temporali violenti e grandinate. Ecco dove - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: 36 ore di maltempo al Sud con violenti temporali, ancora Ottobrata al Nord, parla il meteorologo Tedici - Meteo: 36 ore di maltempo al Sud con violenti temporali, ancora Ottobrata al Nord, parla il meteorologo Tedici ... Segnala ilmeteo.it

Arriva il maltempo: allerta arancione in Calabria e in Puglia, gialla in altre sette regioni - Il dipartimento della protezione civile ha valutato l'allerta arancione per la Calabria e per alcune aree della Puglia. Secondo today.it

Maltempo, domani allerta gialla in 5 regioni: temporali violenti e grandinate. Ecco dove - ll maltempo torna ad abbattersi sulla Penisola, con piogge e temporali particolarmente forti soprattutto al sud. Segnala msn.com