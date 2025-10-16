Malpensa l’avviso alle compagnie aeree | Arriva meno carburante Eni fate rifornimento in altri scali

Malpensa (Varese), 16 ottobre 2025 – Problemi di approvvigionamento a Malpensa: l'aeroporto ha avvisato gli operatori “riforniti da Eni” di una carenza di carburante con l'invito quando possibile a fare rifornimento in altri scali. La notam (acronimo di notice to airmen, ovvero avviso agli avviatori) ha validità fino al 31 dicembre 2025 e vale solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate. Eni conferma problema a impianto Pavese 'ma disagi limitati' Dall'Eni confermano che “a seguito di un problema agli impianti della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi”,  nel Pavese, “una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 (carburante per aviazione, ndr ) nei mesi di ottobre e novembre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

