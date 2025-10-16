Malpensa l’aeroporto avvisa le compagnie | Carenze di carburante fate rifornimento in altri scali Ecco perché sta succedendo

Il «Notam» inviato ai vettori parla di carenza di cherosene fino al 31 dicembre 2025 all’aeroporto per un guasto a un impianto Eni. Avviati gli interventi di mitigazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

malpensa l8217aeroporto avvisa compagnieMalpensa, l’aeroporto avvisa le compagnie: «Manca carburante Eni, fate rifornimento in altri scali». Perché sta succedendo - Il bollettino inviato ai vettori parla di carenza di cherosene fino al 31 dicembre 2025 all’aeroporto per un guasto a un impianto Eni. Riporta msn.com

