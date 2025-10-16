Malpensa avvisa le compagnie | Manca carburante Eni fate rifornimento altrove Cosa sta succedendo e cosa cambia per i passeggeri
All’aeroporto di Milano Malpensa è stato diramato un Notam che segnala disponibilità ridotta di carburante Jet A-1 fornito da Eni e invita le compagnie a rifornirsi in altri scali quando possibile. L’avviso resta valido fino a mezzanotte del 1° gennaio 2026. Alla base c’è una criticità agli impianti della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Malpensa, l’aeroporto avvisa le compagnie: «Manca carburante Eni, fate rifornimento in altri scali». Perché sta succedendo - Il bollettino inviato ai vettori parla di carenza di cherosene fino al 31 dicembre 2025 all’aeroporto per un guasto a un impianto Eni. msn.com scrive
L’avviso alle compagnie dall’aeroporto di Malpensa: “Manca carburante, fate rifornimento in altri scali” - Ridotta la produzione di carburante Jet A1 a Malpensa: le compagnie aeree devono rifornirsi in altri scali per diverse settimane. Secondo blitzquotidiano.it