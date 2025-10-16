Malpensa avvisa le compagnie | Manca carburante Eni fate rifornimento altrove Cosa sta succedendo e cosa cambia per i passeggeri

All’aeroporto di Milano Malpensa è stato diramato un Notam che segnala disponibilità ridotta di carburante Jet A-1 fornito da Eni e invita le compagnie a rifornirsi in altri scali quando possibile. L’avviso resta valido fino a mezzanotte del 1° gennaio 2026. Alla base c’è una criticità agli impianti della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

