Problemi di approvvigionamento di carburante per l’ aeroporto di Malpensa. Per questo motivo lo scalo milanese ha richiesto alle compagnie aree “rifornite da Eni”, quando possibile, di rifornirsi in altri scali. La comunicazione è avvenuta tramite notam, un avviso agli aviatori, e ha validità fino al 31 dicembre. L’avviso è valido solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate. La causa scatenante sarebbe stato un problema agli impianti di raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi, nel Pavese. Come ha fatto sapere la società ci sarà una “parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malpensa avvisa le compagnie aeree per problemi di carburante: “Rifornitevi in altri scali”