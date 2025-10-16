Malpensa avvisa le compagnie aeree per problemi di carburante | Rifornitevi in altri scali
Problemi di approvvigionamento di carburante per l’ aeroporto di Malpensa. Per questo motivo lo scalo milanese ha richiesto alle compagnie aree “rifornite da Eni”, quando possibile, di rifornirsi in altri scali. La comunicazione è avvenuta tramite notam, un avviso agli aviatori, e ha validità fino al 31 dicembre. L’avviso è valido solo per Malpensa, non riguarda invece lo scalo milanese di Linate. La causa scatenante sarebbe stato un problema agli impianti di raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi, nel Pavese. Come ha fatto sapere la società ci sarà una “parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il sindaco in realtà io l'ho ringraziato eh diciamo che questa Un po' di ringraziamento nei suoi confronti perché quando sono a Milano Malpensa eh alcuni amici di Torino e consigliere comunale di Torino mi hanno fatto vedere l'appello del sindaco e anche di a - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero ferroviario2-3 ottobre probabile impatto sul servizio Malpensa Express; disagi sui servizi Trenord sciopero nazionale SI Cobas. Garantite le fasce 06:00–09:00 e 18:00–21:00. Bus sostitutivi su Milano Cadorna/Malpensa e Stabio/Malpensa. info: https: - X Vai su X
L’avviso alle compagnie dall’aeroporto di Malpensa: “Manca carburante, fate rifornimento in altri scali” - Ridotta la produzione di carburante Jet A1 a Malpensa: le compagnie aeree devono rifornirsi in altri scali per diverse settimane. Lo riporta blitzquotidiano.it
Malpensa, l’aeroporto avvisa le compagnie: «Manca carburante Eni, fate rifornimento in altri scali». Perché sta succedendo - Il bollettino inviato ai vettori parla di carenza di cherosene fino al 31 dicembre 2025 all’aeroporto per un guasto a un impianto Eni. Da msn.com
Problemi a raffineria, l'aeroporto di Malpensa avvisa di una possibile carenza di carburante - Dall'Eni confermano: "una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre" ... Riporta rainews.it