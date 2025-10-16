Malori nel liceo italiano studenti in fuga nelle strade Evacuazione totale | il panico in un istante
Allarme al liceo Marconi: scatta il protocollo per maxi emergenze. Mattinata di tensione al liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara, dove una sostanza urticante ha provocato malori tra studenti e personale scolastico, rendendo necessaria l’evacuazione completa dell’edificio. Appena scattato l’allarme, le autorità sanitarie hanno attivato il protocollo per maxi emergenze, mobilitando un importante dispiegamento di mezzi e personale: presenti sul posto tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Le prime informazioni parlano di diversi intossicati, tra cui studenti, insegnanti e anche alcuni vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la struttura. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura, forse ammoniaca o gas refrigerante. In tanti hanno avvertito malori. Alcuni sono stati ricoverati. Altre persone vengono trat - facebook.com Vai su Facebook
#Pescara Lievi malori per alcuni studenti e studentesse, probabilmente per sostanze lanciate in un'aula: evacuato il Liceo Marconi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Per alcuni ragazzi è stata necessario il Pronto Soccorso. Da stabilire cause e respon - X Vai su X
Malori al liceo italiano, studenti in fuga nelle strade. Evacuazione totale: il panico in pochi istanti - È scattato il protocollo per le maxi emergenze questa mattina a Pescara, al liceo statale Guglielmo Marconi ... thesocialpost.it scrive
Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” - emergenze: fatti uscire oltre mille studenti, alcuni portati in ospedale per difficoltà respiratorie. Segnala quotidiano.net
Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ... Da msn.com