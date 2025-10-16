Malori nel liceo italiano studenti in fuga nelle strade Evacuazione totale | il panico in un istante

Allarme al liceo Marconi: scatta il protocollo per maxi emergenze. Mattinata di tensione al liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara, dove una sostanza urticante ha provocato malori tra studenti e personale scolastico, rendendo necessaria l’evacuazione completa dell’edificio. Appena scattato l’allarme, le autorità sanitarie hanno attivato il protocollo per maxi emergenze, mobilitando un importante dispiegamento di mezzi e personale: presenti sul posto tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Le prime informazioni parlano di diversi intossicati, tra cui studenti, insegnanti e anche alcuni vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la struttura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

