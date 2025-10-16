Malore per la madre di Andrea Sempio | ricoverata all' ospedale di Pavia

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata colpita da un malore Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel caso Garlasco. La donna è stata trasportata in ospedale dal 118, intervenuto anche con un'automedica, in codice giallo e in queste ore è sottoposta agli accertamenti al Policlinico San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Today.it

