Malore per la madre di Andrea Sempio | ricoverata all' ospedale di Pavia

È stata colpita da un malore Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel caso Garlasco. La donna è stata trasportata in ospedale dal 118, intervenuto anche con un'automedica, in codice giallo e in queste ore è sottoposta agli accertamenti al Policlinico San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Malore per la madre di Sempio: in ospedale d'urgenza. Si era sentita male anche durante un interrogatorio - X Vai su X

Aveva aperto i cuori la notizia sul ritrovamento di Marianna Bello ma la fake news ha riportato tutti nella disperazione. La madre della 38enne colpita da malore. Intanto proseguono senza sosta le operazioni di Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Volontari. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, nuovo malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata d'urgenza al San Matteo - Ad aprile un altro episodio nel corso della sua testimonianza ai carabinieri ... Secondo affaritaliani.it

Andrea Sempio, la madre Daniela Ferrari portata in ospedale per «accertamenti». Fabrizio Corona: «Ha avuto un ictus» - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Segnala ilmattino.it

La madre di Andrea Sempio ha un malore in casa: ricoverata al San Matteo di Pavia - Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2025 – Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è ricoverata da oggi ... Come scrive msn.com