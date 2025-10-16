Malore per Daniela Ferrari la madre di Andrea Sempio ricoverata al San Matteo di Pavia
La madre di Andrea Sempio si è sentita male in casa. Momenti di paura oggi pomeriggio per Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il giovane tornato recentemente sotto i riflettori nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna ha accusato un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Garlaschese. Ferrari è stata trasferita in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova tuttora sotto osservazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
