Malore in auto morto un uomo di 58 anni in via Canturina

Quicomo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Como. Intorno alle 18.17 i soccorsi si sono attivati in via Canturina, dove un uomo di 58 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava a bordo della propria vettura.Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e la polizia locale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

