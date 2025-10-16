Malore in auto morto un uomo di 58 anni in via Canturina

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Como. Intorno alle 18.17 i soccorsi si sono attivati in via Canturina, dove un uomo di 58 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava a bordo della propria vettura.Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e la polizia locale. 🔗 Leggi su Quicomo.it