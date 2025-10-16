make up per halloween 5 idee super glamour e originali per un look da paura

L’imminente arrivo del momento più cupo e spettrale dell’anno si percepisce chiaramente nell’aria, più sinistra e tagliente del solito. Halloween si avvicina con lo stesso passo lento e scomposto delle creature che ne compongono l’immaginario collettivo, e tra noi vi è chi non potrebbe essere più entusiasta di così. D’altronde ci ha pensato la scienza a motivare quella sorta di inafferrabile attrazione che lega indissolubilmente la mente umana a contesti oscuri e inquietanti, a quell’ossimorico quanto naturale nesso tra piacere e paura, all’affascinante senso di proibizione e all’adrenalina. Ma c’è qualcuno che riesce ad essere ancor più felice degli appassionati di horror: i beauty addicted. 🔗 Leggi su Dilei.it

