Mainz 05-Leverkusen sabato 18 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici- Werkself di misura alla MEWA arena
Riparte la Bundesliga e tocca al Leverkusen di Hjulmand scendere in campo contro il Mainz 05 di Henriksen. Gli 05er continuano a faticare ai margini della zona retrocessione, con una sola vittoria sinora e solo KO tra le mura amiche. In casa addirittura manca pure il gol, mentre in Europa la squadra ha trovato la sua dimensione e marcia spedita. Il werkself viene dalla vittoria contro l’Union Berlin . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
