Mail truffa con finta PagoPa invita a pagare subito una sanzione per violazione del limite di velocità

Ilnotiziario.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circola sempre più spesso la mail truffa che simula grafica e impaginazione del servizio PagoPa per annunciare un finto “promemoria” per il “mancato pagamento della sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità” Segue cifra da pagare e poi l’indicazione che il mancato pagamento entro 72 ore porterebbe ad un aumento sostanzioso dell’importo. Manca però . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

