‘Mai visto un graffio’ | il racconto del patrigno di Pamela Genini e le nuove scoperte sull’omicidio di Milano
‘Sembrava serena, non abbiamo mai conosciuto il suo compagno’. “Non ci siamo mai accorti di nulla. Quando la vedevamo si mostrava felice, se l’avessimo saputo l’avremmo aiutata”. È un racconto pieno di incredulità quello del compagno della madre di Pamela Genini, la modella e imprenditrice uccisa a Milano due giorni fa dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, che lei stava tentando di lasciare. “Mi auguro che quell’uomo abbia la giustizia che si merita e faremo di tutto per ottenerlo”. Ai microfoni di Ore 14 su Rai 2, l’uomo ha ricordato gli ultimi momenti di serenità: “Lunedì era stata tutto il giorno con noi, con i genitori e i fratelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
