Mai visti numeri così alti Sondaggi boom clamoroso per un partito italiano | chi festeggia e chi rosica

Cresce il consenso per Fratelli d’Italia, che nella Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per AGI tocca il 30,5%, il miglior risultato per il partito di Giorgia Meloni dallo scorso anno, in particolare dalle elezioni europee. Un dato che potrebbe essere legato alla scia positiva seguita alle recenti Regionali nelle Marche, dove il partito ha confermato la propria centralità nel panorama politico nazionale. In crescita anche il Partito Democratico, che si attesta al 22,3%, con un lieve incremento (+0,3). A guadagnare terreno è anche l’ alleanza Verdi-Sinistra ( Avs ), salita al 6,6%. Entrambe le forze di centrosinistra potrebbero aver beneficiato della mobilitazione pubblica in favore della causa palestinese, che ha coinvolto migliaia di cittadini in tutta Italia nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

