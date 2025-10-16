Maglia Milan il rinnovo con Emirates varrà un primato importante in Italia | ecco quale

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha siglato un rinnovo quinquennale della sua proficua partnership con Emirates e dalla stagione 2026-2027 avrà la maglia più 'ricca' del campionato di Serie A: messa la corsia di sorpasso sui rivali storici di Inter e Juventus. Le cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

maglia milan il rinnovo con emirates varr224 un primato importante in italia ecco quale

© Pianetamilan.it - Maglia Milan, il rinnovo con Emirates varrà un primato importante in Italia: ecco quale

