Animali fantastici e non, citazioni di mosaici antichi che guardano al futuro, mostri e mostresse, come recita la breve presentazione del progetto. Breve, perché fino all’inaugurazione, in programma domani sera alle 21, poco o niente è stato svelato su ‘ Il Pavimento ’, progetto ideato e realizzato dall’artista ravennate Nicola Montalbini in collaborazione con il Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, e curato da Marte e Daniele Torcellini, con il supporto di Aba Ravenna. ‘Il Pavimento’ è un’installazione di arte pubblica per Porta Adriana che, da alcuni giorni, è chiusa al passaggio per consentire la realizzazione, al suo interno, di un mosaico pavimentale che promette stupore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Magia a Porta Adriana. Il tappeto musivo di Nicola Montalbini