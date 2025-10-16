Maduro contro la CIA | Basta colpi di stato

Dopo le parole di Trump arriva la critica del presidente del Venezuela L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maduro contro la CIA: “Basta colpi di stato”

Il Nobel può avere un valore simbolico (Machado coraggiosa oppositrice liberale di Chavez e Maduro), ma la pace si costruisce e custodisce con istituzioni multilaterali. Non basta la forza. Anzi. - X Vai su X

Stati Uniti e Venezuela ai ferri corti, Trump usa la CIA e Maduro ricorre all'ONU - Trump conferma che la CIA è al lavoro in Venezuela, Caracas denuncia il pericolo di invasione, mobilita le milizie e si appella alle Nazioni Unite. Riporta msn.com

Maduro contro Trump: "Basta bugie sul Venezuela, siamo persone per bene" - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha reagito alle restrizioni di viaggio negli Usa per i suoi compatrioti imposte dal presidente statunitense Donald Trump, invitandolo a non lasciarsi più ... Come scrive quotidiano.net

Venezuela, Maduro: 4,5 milioni di miliziani contro minacce Usa - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato il dispiegamento di 4,5 milioni di miliziani nel Paese sudamericano, in risposta alle "minacce" statunitensi derivanti dal dispiegamento di forze ... Segnala ansa.it