Madre rivela le sei cose che hanno reso migliore la sua seconda maternità | Non esiste la formula perfetta

Dopo un primo post partum vissuto all’insegna del controllo e del perfezionismo, la psicologa perinatale Caroline Dickens ha imparato a lasciar andare le aspettative e a vivere la maternità in modo più autentico. Con la nascita del secondo figlio, la madre ha raccontato sui social di aver trovato un nuovo equilibrio fatto di leggerezza, accettazione e fiducia nei propri tempi e in quelli del bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it