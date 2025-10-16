Made in Italy Somma1867 inaugura nuovo store in Cina
(Adnkronos) – Somma1867, storica azienda italiana fondata nel 1867 e punto di riferimento nel settore dei tessili di alta qualità per la casa, annuncia l’apertura di un nuovo negozio in Cina ad Hangzhou. L’inaugurazione del terzo punto vendita rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita e internazionalizzazione del brand, che da oltre 150 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
La stangata dei dazi di Trump sul made in Italy: -21% l’export verso gli Usa ad agosto - X Vai su X
Report. . Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo urgente «per definire le misure per la tutela della reputazione del made in Italy e per contrastare l'invasione dei prodotti del fast fashion». "Il sistema Italia è compatto nell - facebook.com Vai su Facebook
Made in Italy, Somma1867 inaugura nuovo store in Cina - Somma1867, storica azienda italiana fondata nel 1867 e punto di riferimento nel settore dei tessili di alta qualità per la casa, annuncia l’apertura di un nuovo negozio in Cina ad Hangzhou. Si legge su adnkronos.com