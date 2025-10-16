Macfrut il presidente di Cesena Fiera incontra il ministro dell' Agricoltura della Repubblica Dominicana

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri ha incontrato presso la Fao a Roma il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana Limber Cruz López, insieme al Viceministro dell’Industria e del Commercio sempre dello Stato Centroamericano, Joaquín Antonio González Ramírez, alla presenza di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

macfrut presidente cesena fieraMacfrut: ecco la squadra al lavoro per l’edizione 2026 - Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione della società ha attribuito le specifiche deleghe ai ... Lo riporta myfruit.it

macfrut presidente cesena fieraCesena Fiera: Piraccini lascia, il nuovo presidente è Patrizio Neri - Dimissioni irrevocabili dell'ormai ex presidente dell'ente e della fiera ortofrutticola. Riporta agronotizie.imagelinenetwork.com

Assegnate le deleghe per edizione 2026 di Macfrut - Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione della s ... Da askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Macfrut Presidente Cesena Fiera