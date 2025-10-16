Macfrut il presidente di Cesena Fiera incontra il ministro dell' Agricoltura della Repubblica Dominicana
Il Presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri ha incontrato presso la Fao a Roma il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana Limber Cruz López, insieme al Viceministro dell’Industria e del Commercio sempre dello Stato Centroamericano, Joaquín Antonio González Ramírez, alla presenza di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
