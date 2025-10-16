Macchinista del treno aggredito 3 denunce

Calci e pugni al macchinista del treno. Senza alcun motivo. Tre sedicenni sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri. Dovranno rispondere dei reati di interruzione di pubblico servizio e violenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre. Si tratta di un'aggressione avvenuta alla stazione di Bovisio. Lì, in occasione di una sosta, il capotreno e il macchinista sono scesi dal convoglio per verificare l'attivazione del sistema di sicurezza delle porte. All'improvviso sono stati avvicinati dai sedicenni, tutti residenti a Limbiate, che hanno impiegato ben poco tempo per manifestare le loro intenzioni aggressive.

