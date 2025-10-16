Ma quello… Jannik Sinner se lo ritrova davanti in campo interviene la sicurezza Chi era

È successo tutto in pochi istanti, ma le immagini hanno già fatto il giro del mondo. Jannik Sinner, fresco vincitore contro Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam, si stava godendo i consueti applausi del pubblico e il rituale saluto ai fan, quando qualcuno è riuscito a eludere la sicurezza e a piombare sul campo. La scena, trasmessa in diretta, ha colto di sorpresa persino i commentatori televisivi, che hanno smesso di parlare per qualche secondo, increduli davanti a ciò che stava accadendo a pochi metri da loro. Il ragazzo è comparso dal nulla, muovendosi con rapidità fino ad arrivare di fronte al suo idolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it