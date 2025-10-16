Ma la famiglia conta più della legge

Quasi ogni giorno, aprendo il giornale, ci si trova di fronte all’omicidio di una donna. La situazione, anziché migliorare, sembra peggiorare. Già una legge del 2023 che rafforzava le. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Ma la famiglia conta più della legge

Per Val d'Oca, la vendemmia è una questione di famiglia. E la nostra famiglia conta oltre 600 viticoltori. Ogni bottiglia nasce dall’unione di mani, storie e voci che lavorano la terra con rispetto, tramandando un’arte senza tempo. Qui un assaggio! - For Val d’Oca - facebook.com Vai su Facebook

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE SU FAMIGLIA E GENITORIALITÀ - La Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale”. Lo riporta regione.campania.it

Famiglia, le richieste del Forum per la legge di bilancio - Taglio dell'Irpef partendo dalle famiglie con figli, detrazione del 19% sui libri scolastici, un assegno unico rafforzato, un fondo strutturale per i centri estivi. Scrive vita.it

Famiglia Rom e problemi di sicurezza Interviene la Giunta di Sant’Ilario: "Situazione delicata, ci guida la legge" - Sulla vicenda della famiglia rom residente in centro a Calerno (nella foto la casa dove abitano), e le situazioni d’allarme provocate dagli stessi, sollevate nei giorni scorsi dal comitato ’Orgoglio ... Si legge su ilrestodelcarlino.it