Ma che gol ha fatto il bodyguard di Messi? Segna al volo poi esulta alla Balotelli

Dopo essersi allenato fianco a fianco con una delle più grandi stelle del calcio mondiale, Leo Messi, il bodyguard Yassin Cheuco mostra doti sorprendenti e segna un gol da urlo. I tifosi scherzano: “Portatelo subito in squadra!”. (X@sportsru). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ma che gol ha fatto il bodyguard di Messi? Segna al volo, poi esulta alla Balotelli

