M5S Villani | Pubblicata la lista per la provincia di Salerno Ora la parola agli iscritti per l’approvazione
Tempo di lettura: 3 minuti “Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente reso nota la lista dei candidati per la Circoscrizione della provincia di Salerno alle Elezioni Regionali 2025. La lista è il risultato di un percorso serio, partecipato e profondamente radicato nei territori. Una lista composta da donne e uomini che in questi anni hanno costruito il Movimento dal basso, attraverso impegno civico, militanza e presenza costante nelle comunità locali”. Ad annunciarlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del M5S Salerno. I nomi e profili dei candidati, sono tutti espressione autentica dei territori e selezionati attraverso il metodo dell’autocandidatura e della partecipazione interna, si tratta di nove persone, quattro donne e cinque uomini, tutti volti noti alla comunità pentastellata, gente perbene, professionisti affermati e riconosciuti nelle proprie comunità di riferimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
